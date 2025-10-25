東京都は台風22号と23号で被災した伊豆諸島の八丈島に、被災者の一時的な滞在先としてキャンピングカーを派遣することを明らかにしました。台風22号と23号の被害を受けた八丈島では、現在も一部地域で断水が続いているほか、住宅が倒壊するなどにより16世帯の住人の帰宅が困難となっています。都は、被災者の住まいを確保するため、一時的な滞在先としてキャンピングカー最大20台を派遣することや仮設住宅としてムービングハウスを