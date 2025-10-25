2025年8月、日本航空のハワイ発の便（JL793便）の元機長が社内規定に違反して滞在先での飲酒を行ったことが発覚し、航空機3便の出発が大幅に遅れた問題で、国土交通省は元機長に対して航空業務停止60日の行政処分を行いました。元機長はアルコール検知器の日時を改ざんする隠ぺい行為も行っていて、国交省は「安全意識の著しい欠如を示す悪質な行為だ」としています。