【Amazonセール：NEC LAVIE T9】 開催期間：10月25日～11月4日23時59分 NEC LAVIE T9 【拡大画像へ】 Amazonにて、NECのタブレット「NEC LAVIE T9」がセール価格で販売されている。期間は10月25日から11月4日23時59分まで。 「NEC LAVIE T9」は、8コアプロセッサと強力な放熱設計を採用したタブレット。コンパクトながら高負荷のかかる操作も可能となっている。