9月、ラトニック米商務長官（左）がX（旧ツイッター）に投稿した赤沢氏と手を取り合う写真赤沢亮正経済産業相は24日、ラトニック米商務長官と電話で約40分、会談した。両氏は22日にも電話会談している。経産省は、日米関税交渉の合意内容の確実な実施を確認したと説明している。トランプ米大統領は27日からの訪日を控えている。赤沢氏とラトニック氏は、高市早苗首相とトランプ氏の首脳会談を見据え、事前の擦り合わせを進めて