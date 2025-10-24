平井 大の全国アリーナツアー＜HIRAIDAI TOUR 2025＞の初日公演が、本日東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催された。本ツアーは東京公演3daysを皮切りに、全国8都市15公演を回る自身最大規模のアリーナツアーで、ツアーを通して約12万人を動員予定だ。昨年行われたホールツアーとは一変、ステージの中央にはヴィンテージカーが置かれ、アリーナならではのスケール感たっぷりのステージングとなっており、バックには特大のLED