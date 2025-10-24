メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県蟹江町の60代の男性が警察官を名乗る男らに約1億2000万円を暗号資産でだまし取られました。 警察によりますと、先月5日、蟹江町に住む60代の男性に警察職員を名乗る男から「あなたの免許証が東京で見つかりました」という電話がありました。 その後、男性はＳＮＳのビデオ通話に誘導され、警察官を名乗る複数の男から 「あなたの口座が悪用されている」「あなたのお金を調べる必要