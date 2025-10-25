２１日、黒竜江省佳木斯（ジャムス）市樺川県で撮影されたオリオン座流星群。（ジャムス＝新華社配信／陳志国）【新華社ハルビン10月24日】オリオン座流星群が21日、流星の数が最も多くなるとされる極大日を迎えた。中国の夜空に現れた光の軌跡をカメラマンが撮影した。２１日、黒竜江省佳木斯（ジャムス）市湯原県で撮影されたオリオン座流星群。（ジャムス＝新華社配信／朱宗強）２２日未明、黒竜江省富錦市で撮影されたオリオ