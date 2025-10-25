環境に優しい水素で焙煎（ばいせん）したコーヒー。セブン−イレブンは、UCC上島珈琲と共同開発した、水素で焙煎したコーヒーを発表しました。焙煎の燃料を水素にすることでCO2の排出をゼロにできるのが特徴で、毎日2杯のコーヒーを水素焙煎のものに切り替えると、年間で植林1本分のCO2削減効果があるとしています。環境への優しさに加えすっきりとした味わいを打ち出すことで、普段コーヒーを飲まない層を新たに取り込む狙いです