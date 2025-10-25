ボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」２５日に開催するキルギス大会の出場全選手による前日計量が２４日、ビシュケク市内のホテルで行われた。５８キロ契約１０回戦で対戦する元３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）と日本フェザー級７位の亀田京之介（ＭＲ）は、両者ともに５７・８キロで一発で計量をパス。順調な仕上がり具合をアピールした。フェースオフ・イベントでは、両者は終始にらみ合い。その