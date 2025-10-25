ボートレース蒲郡の「ヴィーナスシリーズ第１６戦ムーンライトプリンセス決定戦」は２４日、予選３日目が行われた。水野望美（３６＝愛知）は３日目２Ｒ、インからコンマ１０のトップＳを決めて逃げ切り。「勝てて良かったです」と胸をなで下ろした。「全体的にバランスが取れて悪くない。あとは乗り心地だけ。微調整で」と６２号機も十分、戦える気配だ。今年はまだ優出なしとあって「悲しいですね」と苦笑い。ただ「優出が