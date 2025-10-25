コメの高値水準が続く中、鈴木農水相は物価高対策のひとつとして、「おこめ券」の導入に改めて意欲を示しました。9月の消費者物価指数では、前の年の同じ月と比べた「コメ類」の上昇率が49.2％となりました。鈴木農水相は、「おこめ券」の導入を早期に実現させたい考えを改めて示しました。鈴木農水相：必要な地域において、すでに重点支援交付金で対応しているところもある。そうした地域を、これからも物価高対策の中で後押しし