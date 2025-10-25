中国で日本の台湾統治が終了した10月25日が「台湾光復記念日」と定められました。中国国営の新華社通信によりますと、全人代＝全国人民代表大会の常務委員会は24日、10月25日を「台湾光復記念日」と定め、「国が様々な形式で記念活動を行う」と決めました。これを受けて、中国で台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官は「今回の決定は台湾同胞を含む全ての中華民族の願いを反映したものだ」とする談話を発表。「台