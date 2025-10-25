ソフトバンクの絶対的主砲・柳田悠岐外野手（３７）が、日本一をかけた最終決戦を前に?ギータ節?で意気込みを語った。「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」が２５日に開幕。阪神との第１戦（みずほペイペイ）を翌日に控えた２４日、全体練習に参加した柳田は「打ちたい。勝ちたい」とシンプルな言葉で決意表明した。タイガースとの日本シリーズは２０１４年以来で、その時は打率４割をマークして日本一に大きく貢献した。キャ