ボートレース住之江の「第５９回住之江選手権競走」が２４日、開幕した。高橋正男（４５＝兵庫）は初日５Ｒ、６コースから最内を差してバックで足を伸ばし３着を確保。相棒６４号機については「２５％という感じではないです。ただ安河内選手には行かれました。Ｓして下がるとかはないし特に悪いところはないです。ペラは叩きましたがまだ合ってはいないです」とまずまずの感触。納得の仕上がりを目指して調整を続ける。５月