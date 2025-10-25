ウクライナ支援の有志国連合の首脳会合にオンライン参加し、記者団の取材に応じる高市首相＝24日夜、首相公邸【キーウ共同】ウクライナ支援の有志国連合は24日、ロンドンで首脳会合を開いた。ゼレンスキー大統領も出席し、オンラインも含め欧州を中心に20カ国以上が参加の見通し。ロシアとの和平・領土交渉や、停戦後に欧米がウクライナに提供する「安全の保証」について協議するとみられる。主催する英国は、各国に長射程兵器の