2004（平成16）年10月25日、日本航空の無塗装の貨物機「ボーイング747―400F型」が就航、ピカピカに輝く機体が成田空港から関西空港に到着した。原油価格高騰の中、塗料を塗らないことで約150キロ軽くなり、1年で約4万リットルの燃料を節約。成田空港の整備場で機体表面のアルミ合金材を磨き上げた。