バンダイは、『ビーロボ カブタック』より「RE:スーパーチェンジ カブタック」(4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「RE:スーパーチェンジ カブタック」(4,400円)1997年〜1998年にかけてテレビ朝日系列で放映された『ビーロボ カブタック』より、放送当時に発売されていた変形フィギュア「スーパーチェンジシリー