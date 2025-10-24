ワールドシリーズ米大リーグ・ドジャースは現地時間24日、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）のロースター26選手を発表した。大谷翔平、山本由伸の両投手が出場登録された。佐々木朗希投手は初のWS出場となる。二刀流で登録された大谷を含め、投手は13人。下半身にできた腫瘍の除去手術を受け離脱していたタナー・スコットは出場登録から外れた。4年7200万ドル（約119億2000万円＝当時）の契約で今季ドジャース入りし、