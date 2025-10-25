イヌは遊び好きな動物であり、特におもちゃで遊ぶことを楽しむことが知られています。しかし、一部のイヌはおもちゃに対して非常に強い執着を示し、その行動が人間の行動依存症に似ている可能性が最新の研究で示唆されました。Addictive-like behavioural traits in pet dogs with extreme motivation for toy play | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-025-18636-0そもそも遊びとは何か、という問いに対