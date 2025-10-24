記者会見に臨む中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京10月24日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は24日の記者会見で、中国の重要インフラが米政府のサイバー攻撃を受けたと中国が公表したとの質問に対し、中国の重要インフラに対するサイバー攻撃を直ちに停止するよう米国に促すとし、中国はあらゆる必要な措置を講じ、自国のサイバー主権と安全を断固として守ると表明した。