２３日、上海市の国家エキシビション・コンベンションセンター北広場で行われた、第８回輸入博の第１陣展示品搬入式の様子。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海10月24日】中国上海市の国家エキシビション・コンベンションセンター北広場で23日、11月初旬に開かれる「第8回中国国際輸入博覧会」の展示品搬入開始を記念する式典が行われた。第1陣として搬入されたのは、企業商業展のうち技術設備や農産品・食品、医療の