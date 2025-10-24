国連創設80年に合わせて開かれた安全保障理事会の会合＝24日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会（15カ国）は24日、国連創設80年に合わせて会合を開いた。多国間協調の重要性を再確認する議長声明を発表した。声明は、旧態依然とした体制で機能不全が指摘される安保理の改革について具体的言及を避け「現在および将来の課題に対応できる適切かつ効果的な組織とする」と改革を示唆する内容