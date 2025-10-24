ボートレース津の「ＳＧ第７２回ボートレースダービー」は２４日、４日間の予選が終了。準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。守屋美穂（３６＝岡山）は４日目１０Ｒ、２コースから差して２番手に浮上すると白井英治の猛追を振り切って２着を確保した。３日目終了時点で得点率５・７５。２０位タイとボーダー下からの勝負駆けだったが、この２着で得点率６・２０、順位も１１位まで上げて、予選をクリアした。「足は全体