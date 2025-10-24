ブルームバーグ通信によると、ゴールドマン・サックス・グループは、中国の主要株価指数が市場の好材料政策、（上場企業の）利益増加、強力な資金流動性の支持により、2027年末までに30％上昇すると予測しています。ゴールドマン・サックスのストラテジストは報告書で、中国株式市場がより持続的かつ比較的小幅な変動の中での上昇を迎える可能性があるという見方を示しています。また今後3年間、上場企業の利益が12％増加する見込