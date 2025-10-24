【ニューヨーク＝小林泰裕】２４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は一時、前日の終値から４００ドル超上昇し、取引時間中の最高値を３日ぶりに更新した。従来の記録は２１日につけた４万７１２５・６６ドルだった。２４日に発表された米国の９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率が市場予想を下回った。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が景気下支えのため追加利下げに踏み切るとの期待が強まり、金融関連