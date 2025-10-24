「性格も合うし、ケンカも少ないのに、なぜか長続きしなかった」という経験ありませんか？実は、“相性が良い”と“関係が続く”は似て非なるもの。恋愛においては、感情の熱量や成長スピードなど、見えないズレが別れを引き寄せることもあるんです。そこで今回は、相性抜群に見えても「別れる運命」にあるカップルの共通点を紹介します。安定感が「マンネリ」に変わる最初は心地よかった安定感も、いつの間にか刺激のなさに変わる