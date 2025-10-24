殺された双子の姉の“死の真相”を追う盲目の霊媒師を描いた、アイルランド発のゴシック超常サスペンスホラー『視える』が11月7日(金)より公開。本編映像が解禁された。ある夜、郊外の屋敷でダニーという女性が惨殺される。容疑者は現場に現れた精神科病院の患者とされていたが、多くの謎を残したまま事件は幕を閉じた。それから１年後。盲目で霊能力を持つダニーの妹・ダーシーが、ゴーレムのような木製マネキンと共に、ダニーが