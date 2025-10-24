中野麟太朗【ドバイ共同】男子ゴルフのアジア太平洋アマチュア選手権は24日、アラブ首長国連邦、ドバイのエミレーツGC（パー72）で第2ラウンドが行われ、昨年3位の中野麟太朗（早大）が66をマークし、通算11アンダーの133で首位に並んだ。16歳の長崎大星（宮崎・勇志国際高）が1打差で4位、同じく16歳の片野貫一朗（エリム・クリスチャン・カレッジ）が4アンダーで10位につけた。昨年の日本アマチュア選手権を制した松山茉生（