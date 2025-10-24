【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、一時、取引時間中の最高値を更新した。午前10時現在は前日比408.86ドル高の4万7143.47ドルを付けた。朝方発表された9月の米消費者物価指数（CPI）上昇率が市場予想を下回ったことから、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げ路線を継続するとの観測が強まり、買い注文が膨らんだ。