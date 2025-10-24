西武・黒木優太投手が２３日に自身のインスタグラムを更新。「１０月１８日。めちゃくちゃ楽しみにしていた【ＫＯＤＡＫＵＭＩ２５ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＴＯＵＲ２０２５〜ＤｅＣＯＤＥ〜】に弟と行ってきました」などと記し、ツアー会場で撮った歌手・倖田來未、弟との３ショットを投稿した。「圧巻のパフォーマンスと存在感、心に響く歌声、喜怒哀楽に満ちたＭＣ。そして会場全体を包み込むエネルギーに圧