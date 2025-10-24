アメリカの9月の消費者物価指数は、前の年の同じ月から3.0％の上昇となりました。アメリカの労働省が24日に発表した9月の消費者物価指数は、前の年の同じ月から3.0％上昇しました。伸び率は2カ月連続で拡大しましたが、市場の予想（3.1％）を下回りました。物価の変動が大きい食品とエネルギーを除いた指数も3.0％の上昇で、「トランプ関税」の影響がじわりと続いている形です。来週29日に開かれるFRB（連邦準備制度理事会）の会合