沖縄出身の5人組ロックバンド・ORANGE RANGEが23日、よみうりランドで行われた映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』のイベントに登場。映画のために書き下ろした楽曲を、主演の當真あみさんと共演の齋藤潤さんが絶賛しました。ORANGE RANGEのメンバーが、當真あみさん（18）、齋藤潤さん（18）とともに登場したのは、『よみうりランド ジュエルミネーション 2025』の点灯式です。“令和イチ泣ける”と話題を呼んだ純愛小説が原