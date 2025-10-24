10月24日（金）に放送した「ガイアの夜明け」のテーマは、「野菜高騰の秋〜レタス農家とアキダイの挑戦〜」。【動画】野菜が高騰！「アキダイ」とレタス農家の挑戦 猛暑の窮地を救う「ヒートガイ」とは今年の夏の平均気温は、3年連続で過去最高を記録。こうした猛暑が引き起こす問題、それが野菜価格の高騰だ。暑さで野菜の生産量が減り、市場の需要に対して供給が追い付かないため、値段が上がっている。長野・川上村は、夏秋レタ