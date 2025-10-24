日本のキャストが演じるミュージカル『SIX』のロンドン公演開幕にあたり、キャストらがヴォードヴィル劇場で23日に記者会見を行い、挿入歌を披露しました。『SIX』は2017年にイギリスで誕生したミュージカル。16世紀イングランドの国王ヘンリー8世の6人の元妻たちが、現代によみがえりガールズバンドを結成する物語で、世界各国で公演が行われています。今回のロンドン公演は、英語字幕が付いた日本語での上演で、11月4日から9日ま