◆りそなBリーグ2部（B2）福岡60―57信州（24日、福岡・照葉積水ハウスアリーナ）西地区のライジングゼファー福岡が、前節まで東地区首位だった信州に競り勝ち、今季最長の4連勝を飾った。通算5勝3敗で西地区3位をキープ。信州は6勝2敗で東地区首位から陥落した。故障者が相次ぐ福岡は最大12人入れるベンチに10人しか入れられない状況だった。前節までB2最少失点を誇ってきた信州に対してロースコアの展開。福岡は昨季B2最