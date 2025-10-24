選挙に立候補できる年齢を制限する公職選挙法の規定は憲法違反だとして、２２〜２７歳の男女６人が国に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は２４日、規定を「合憲」とし、請求を棄却する判決を言い渡した。品田幸男裁判長は「立候補年齢を制限することに合理性がある」とした。原告側は控訴する意向を示した。公選法は被選挙権を得られる年齢について、参院議員と都道府県知事が３０歳以上、衆院議員と市区町村長、地方議員