米国防総省で記者会見するヘグセス国防長官＝6月、ワシントン近郊【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は24日、X（旧ツイッター）で米軍がカリブ海の公海上で船を夜間に攻撃し、乗っていた6人を殺害したと発表した。麻薬を運んでいたとしている。夜間の攻撃は初めてという。9月以降、明らかになった米軍による「麻薬運搬船」攻撃は10回。米軍が麻薬密輸の疑いをかけた船を一方的に攻撃し、乗組員を殺害する手法の正当性を疑問