お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはらが２４日、ＭＢＳラジオ「メッセンジャーあいはらのＹｏｕはこれから！Ｅｖｅｒｙｄａｙ」に出演。イケメン有名人の?加齢?についてトークを展開した。６０歳を超えた芸能人で最もカッコいいのは「近藤真彦ではないか？」という話題になり、現在５６歳のあいはらは「僕も微妙ですわ。同級生を見てたら泣きたくなる。『老ける』というよりも、『やつれてる』。?所帯やつれ?と言うんです