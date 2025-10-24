PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）22:45 結果52.2 予想51.8前回52.0（製造業PMI・速報値) 結果55.2 予想53.6前回54.2（非製造業PMI・速報値) 結果54.8 予想53.6前回53.9（コンポジットPMI・速報値)