先ほど発表の１０月の米ＰＭＩが予想を上回る内容だったことから、為替市場はドル高の反応を見せている。きょうは９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になっていたが、予想を下回りＦＲＢの追加利下げを正当化する内容だったことから、為替市場はドル売りの反応を見せた。 ドル円も１５２円台前半に急速に低下していたが、その下げをほぼ取り戻しており、米ＰＭＩを受けて１５３円台に瞬間上昇する場面も見られている。