女優の橋本愛が、来年１月１２日の３０歳の誕生日に２０代ラスト写真集（タイトル未定）を発売することを２４日、発表した。１３年半ぶり、２冊目の写真集。橋本の２０代最後の１年をフォトグラファー４人がオムニバス形式で撮影していく。「冬編」と称した最初の撮影では北海道の雪景色の中、「ファンタジー」をキーワードに撮影。写真集唯一の金髪カットで、幻想的な雰囲気が多数掲載される。「春編」では洋館や静かな公