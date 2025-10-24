中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月24日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は24日の記者会見で、習近平（しゅう・きんぺい）国家主席が30日〜11月1日の日程で韓国を国賓として訪問し、慶州で開かれる第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議に出席することについて、関連活動や中国側の期待を次のように説明した。APECはアジア太平洋地域で最も重要な経済協力の枠組みである。習