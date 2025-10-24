北京の人民大会堂の前で警戒する治安当局者ら＝3月【北京共同】新華社電によると、中国の全国人民代表大会（全人代＝国会）常務委員会は24日、10月25日を「台湾光復（日本の植民地統治からの解放）記念日」とする決定案を可決した。第2次大戦の戦果を守り、祖国統一のプロセスを着実に進めるためとしている。常務委法制工作委員会の幹部は、1945年10月25日に台湾が「中国の主権管轄下に戻った」と主張。記念日を制定して国家レ