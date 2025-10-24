¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¡Ø¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡Ù¤òÄ¶¹ç¶â¤Ë¤·¤¿´á¶ñ¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢23Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØÄ¶¹ç¶â ¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥­¥ó¥°¡Ù¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëBANDAI SPIRITS¤Î¡ØÄ¶¹ç¶â¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤«¤é¿·¤¿¤Ê´á¶ñ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡Ù¤ÎÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢¡ØÄ¶¹ç¶â¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡È³Ú¤·¤¤¡¦¤ª¤â¤·¤í¤¤¡É¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¡ØÄ¶¤ª¤«¤·¡¼¡Ù¡ÊÄ¶¹ç¶â¡Ü¤ª²Û»Ò¡Ë¤ÊÍ·