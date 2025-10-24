Image: Adriano Contreras - Gizmodo US より速く、より快適になったけど、ハードとしてはまだ難ありかも。米GizmodoのKyle Barr記者が、新型「Apple Vision Pro」についてレビューしています。10月22日に発売開始されたApple Vision Proの新モデル。M5チップを搭載したことで、一体どのような仕上がりになっているのでしょうか？今この瞬間、私はM5チップ搭載のApple Vision Proを装着し、