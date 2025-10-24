城田優（39）のモデル妹・リナさん（26）が摂食障害に苦しんだ過去を告白。体重が一時36kgまで落ち、生理も止まったと振り返った。【映像】体重36kgだった時のリナさん10月24日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#8が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽ヒコロヒー。ゲストは大沢あかね。