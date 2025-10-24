家電量販店のビックカメラは10月24日、通販サイト「ビックカメラ・ドットコム」において、週末限定の「オンラインSALE」を開始した。セール期間は10月26日（日）23:59まで。ビックカメラが週末限定「オンラインSALE」を開催オンラインSALEの対象商品と価格は以下の通り。いずれも、ビックカメラ・ドットコム限定での販売となる。モトローラ 折りたたみスマートフォン…通常価格から30％引きの69,800円JBL ワイヤレスイヤホン（ノイ