＝LOVE 指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が24日、テレビ朝日系「MUSIC STATION」に生出演し、今話題のバズリ曲『超特急逃走中』『ラブソングに襲われる』をスペシャルメドレーで披露した。『超特急逃走中』は、TikTokにて「体感チャレンジ」で大バズリ中の話題曲で、今年2月の配信スタートから徐々に火が付き、ストリーミング累計は間もなく2,000万回を突破する勢いで人気が高ま