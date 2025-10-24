ロンドン・ヒースロー空港は、2匹の熊の帰還を記念して、ターミナル4を一時的に「ターミナルPaw」に改称した。2016年のヒースロー空港クリスマスキャンペーンで、ドリスとエドワードの2頭の熊が7年ぶりに戻ってくる。10月24日からAmazonプライムやSNS、主要駅で放映を開始したCMでは、イギリスのシンガーソングライター、マイウス・モリス氏が歌う「It Must Be Love」に合わせ、ドリスとエドワードが空港を散策し、新たな海外旅行