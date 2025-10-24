タレントのＩＭＡＬＵが２４日までに自身のＳＮＳを更新。爆破ショットに驚きの声が寄せられている。自身のインスタグラムに「桜島にて爆破体験」と記した。続けて「最高な写真」とつづり、爆発が起きている瞬間をバックにポーズをとった姿を公開。この投稿に「ＩＭＡＬＵちゃん爆破シーン貴重ですね」「面白かった地元人でも知らない桜島のアクティビティがたくさん知れました」「何してんの」などのコメントが寄せられ